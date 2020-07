Juventus : L’OL doit prendre des notes, Cristiano Ronaldo pas d’accord

A trois semaines du retour de la Ligue des Champions, la Juventus Turin fait montre d’une fébrilité défensive excessive. Malgré le retour du capitaine Chiellini, la défense de la Juve est très fragile. Un état des choses, qui devrait plaire aux futurs adversaires ?

Neuf buts encaissés en trois rencontres, c’est le triste bilan qui démontre la faiblesse défensive du club turinois. Après la défaite 2-4 contre le Milan AC, les deux matches suivants, respectivement contre Atalanta et Sassuolo, se sont soldés par des scores de parité (2-2 et 3-3). Pourtant, quatre affiches plus tôt, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient enchaîné une serie de victoires. Dans le détail, deux buts encaissés et 13 marqués. Toutefois, la Juventus est en tête de la Serie A, avec 7 points d’avance sur son nouveau dauphin, l’Atalanta, à cinq journées de la fin du championnat.

L’OL, prochain adversaire en manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, a sûrement pris des notes, lors de cette mauvaise passe de la Juve. Laquelle est surtout marquée par une défense passive. Même le retour de Chiellini n’a pu rien apporter. Vainqueur 1-0 en France, l’Olympique Lyonnais aura à cœur de faire un résultat positif, en Italie, afin de jouer le Final Four au Portugal. A 90 minutes et plus de l’exercice, cette situation ne devrait pas plaire à l’une des stars de la Juve.

Cristiano Ronaldo, pas d’accord …

S’il y a un joueur qui devrait être inquiet, c’est bien sur Cristiano Ronaldo. En déboursant 100M€ pour recruter Cristiano au Real Madrid, à l’été 2018, la Juventus avait réalisé un gros coup marketing. Mais ce n’est pas que ça, puisque l’objectif principal du club turinois est de s’offrir une Ligue des Champions (la dernière, depuis 95-96) avec le serial buteur portugais. Pour sa deuxième saison, Ronaldo n’a pas encore déçu ( 28 buts en 43 matches et 32 buts en 40 matches pour le moment). Il est entrain de boucler, une deuxième saison de suite, en finissant meilleur buteur de son écurie. Vainqueur de la Serie A et de la Coupe, (2018-2019), CR7 et Cie sont tombés en quart de finale, devant une équipe héroique de l’Ajax Amsterdam. Chose bizarre, l’élimination avait eu lieu en Italie au Juventus Stadium. Nous voilà, un an plus tard, dans une situation plus ou moins similaire (1-1 aller, à Ajax, retour défaite 1-2), car l’OL a réussi à gagner au manche aller et le match retour s’annonce déjà tendu pour la Juve, à domicile. Dans ce contexte, Ronaldo ne devrait pas être heureux de cette fébrilité en défense.