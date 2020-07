Jonathan Morrison ravale sa vomissure, redéclare sa flamme et demande pardon à Maria Mobil

Le conte de fées entre Jonathan Morrison et Maria Mobil continu. Après la rupture confirmée par le footballeur ivoirien, Jonathan Morrison redéclare sa flamme et demande pardon à Maria Mobil.

Et pourtant, il y quelques jours, le jeune footballeur ivoirien regrattait avoir donné son cœur à la Jolie Amina. « J’ai juste mal d’avoir donné mon amour et mon argent à une telle personne » , avait déclaré Jonathan Morisson à propos de la top model togolaise Maria Mobil. Mais que se passe réellement dans la tête et le cœur du jeune homme ?

Ce samedi 4 juillet, Jonathan Morisson a encore inondé les réseaux sociaux par des messages de regrets. « Désolé de t’avoir déçu, mon bébé, pardonnes-moi…. Je regrette amèrement ton absence, reviens-moi s’il te plaît » a écrit le jeune businessman ivoirien. » Toutes les nuits. je pense à toi, tous les jours, je pense à toi… C’est vrai je t’ai fait souffrir, je ne peux que te demander pardon » peut-on lire sur son compte Facebook privé. « Je t’ai fait souffrir, je t’ai humilié, je t’ai dénigré, je t’ai fait beaucoup pleurer, je reconnais, pardonnes-moi » a-t-il écrit.

Un réel retournement de veste que juste l’amour peut justifier. Malgré leur différence d’âge, Maria Mobil et Jonathan Morrison s’efforcent pour rester ensemble. Est-ce de l’amour ou de la manipulation ? Les internautes ne manqueront pas de sujets ce week-end.