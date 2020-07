« Je suis président, entraîneur et joueur à la fois, mais je n’ai qu’un salaire »

Buteur lors de la rencontre spectaculaire entre la Juventus et l’AC Milan (2-4), Zlatan Ibrahimovich a ensuite fait le show, via des déclarations face aux journalistes.

Recruté cet hiver par l’AC Milan, Zlatan Ibrahimovich est en passe de combler les attentes placées en lui. Mardi soir, face à la Juventus, l’attaquant milanais a participé à la victoire de son équipe, en inscrivant le premier but des siens, sur penalty. Une réalisation qui porte le total du joueur à 6, depuis son retour dans son ancien club. A la sortie de rencontre, le géant suédois en a profité pour faire le show devant des journalistes, qui n’en demandaient visiblement pas tant. Interrogé par DAZN, Zlatan Ibrahimovic a tout simplement fait du Zlatan. « Je suis vieux, ce n’est pas un secret, mais l’âge n’est qu’un nombre. Je fais des bons entraînements, je gère mon rythme et aujourd’hui j’ai joué plus que contre la Lazio. Je vais bien et j’essaie d’aider l’équipe de quelque manière que ce soit », a d’abord déclaré le buteur, désormais âgé de 38 ans.

Malgré son âge avancé, l’ancien Barcelonais estime qu’il reste un cadre indispensable du vestiaire lombard. « Je suis président, entraîneur et joueur. Tout ça ensemble, mais ils ne me paient que pour un seul rôle. Si j’avais été là depuis le premier jour, nous aurions gagné le Scudetto« , a-t-il déclaré avec son humilité légendaire.

Le joueur formé à Malmö a aussi évoqué les conditions dans lesquelles se disputent les rencontres où tous les stades sont quasi-vides, en raison de la pandémie du coronavirus. « Je suis heureux de jouer, mais je suis désolé pour les fans, car c’était peut-être la dernière fois qu’ils pouvaient me voir en live. Dans quel sens ? Il suffit de lire entre les lignes. La situation avec des stades vides est étrange. C’est dommage d’être sans supporteurs. Aujourd’hui, San Siro aurait été à guichets fermés, ça aurait été sympa, ils auraient pu s’amuser avec nous », a enfin déclaré l’attaquant de l’AC Milan.