Un célèbre prophète à Ibadan, au Nigéria, a affirmé qu’il avait un ministère florissant parce qu’il n’avait pas pris son bain ni eu de relations sexuelles avec sa femme, depuis 20 ans.

Dans une récente interview, l’évêque président des ministères de la chapelle Divine Seed of God à Ibadan, dans l’État d’Oyo, Wale Olagunju, a révélé qu’il n’avait ni pris de bain ni couché avec sa femme au cours des 20 dernières années. Et, selon lui, son église a grandi de force en force et ses prophéties sont toujours d’actualité à cause de cela.

« C’est l’instruction de Dieu. C’est une instruction du Tout-puissant et je Le remercie que vous ayez vu mon corps, ça ne sent pas. Je n’ai pas pris de bain, depuis 20 ans, et je peux prouver aux gens que j’ai un témoignage sur le fait que j’ai conclu une alliance irréversible avec Dieu« , a-t-il confié à Citypeople. « Je me déplace de montagne en montagne tout le temps, j’ai passé la plupart de mon temps sur la montagne et j’ai aimé communiquer avec Dieu 24/7« , a-t-il ajouté.