« Je me sens plus à l’aise pendant les moments de tension la plus élevée », Sergio Ramos

Après la victoire difficile 1 – 0 du Real Madrid contre l’Atletic Club à Bilbao, le capitaine des Meringues a assuré qu’il se sent plus à l’aise quand il y a de la pression. Son entraîneur aussi lui a jeté des fleurs.

Sergio Ramos a marqué encore une fois cette saison pour sceller le sort de l’Atletic Bilbao alors que le Real Madrid avait du mal à trouver le fond du filet adverse. Un pénalty accordé à la 73e minute et transformé par SR4 a décanté la situation et le club de la capitale espagnole. « Je me sens plus à l’aise pendant les moments de tension la plus élevée, je pense donc que je suis la personne idéale pour assumer la responsabilité à un moment comme celui-ci », a déclaré Ramos. «La seule chose à laquelle je pensais en prenant le pénalty était à quel point il était important d’obtenir les trois points», ajoute le défenseur de los Blancos.

Zidane a également rendu hommage à l’expertise de son capitaine sur place. « Sergio est un spécialiste, il reste après l’entraînement pour pratiquer les pénalties et sa capacité à les encaisser nous donne un vrai coup de pouce », a ajouté l’entraîneur du Real.