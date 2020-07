Javier Tebas : « La VAR ? C’est grâce à sa série extraordinaire que le Real Madrid sera champion »

Le président de la Liga, Javier Tebas, s’est de nouveau prononcé sur la polémique concernant l’assistance vidéo et de l’arbitrage (VAR) et a clos le débat sur les traitements de faveur, dont bénéficierait le Real Madrid de la part des arbitres.

Auteur d’une série impressionnante de 9 victoires en 9 rencontres, le Real Madrid sera sacré champion de Liga à la fin de la saison, sauf retournement spectaculaire de situation. Sans doute revigorés par la trêve forcée, les Madrilènes ont entamé la reprise du championnat, tambour battant, en corrigeant leur retard au classement, avant de prendre le fauteuil de leader. Un exploit impressionnant que beaucoup attribuent à l’assistance vidéo et de l’arbitrage (VAR). Au banc des accusateurs, le Barça, qui dénonce régulièrement les penaltys généreux et les décisions de la VAR, allant toujours dans le sens des intérêts du rival madrilène.

Une polémique à laquelle Javier Tebas a mis un terme. Au cours d’un entretien accordé à ESPN, le président de la Liga a répondu aux accusations orchestrées par le FC Barcelone : « Le Real Madrid sera champion, non pas grâce à la VAR, mais parce qu’il a fait une série extraordinaire après le confinement », a-t-il reconnu, refusant ainsi une influence de la VAR sur l’issue de la saison.

Pour autant, il a concédé que tout n’était pas parfait : « Il faut que nous ayons une réflexion, et pas uniquement concernant le Real Madrid. Ces situations de vives critiques, qui se sont produites avec le Real Madrid, se sont produites à quasiment tous les matchs. Ça a été général et ça me préoccupe », a-t-il conclu, en expliquant que, selon lui, l’assistance vidéo intervient beaucoup plus qu’elle ne le devrait.