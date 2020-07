« J’ai juste mal d’avoir donné mon amour et mon argent à Maria Mobil », Jonathan Morrison

La chimérique histoire d’amour entre Jonathan Morrison et Maria Mobil est réellement à sa fin. Morrison, qui n’en peut plus, est sorti de son silence pour donner sa version des faits.

L’histoire d’amour entre la top model togolaise et son fiancé n’aura pas vraiment duré. Mardi 18 février 2020, Maria Mobil a accusé son fiancé, Jonathan Morrison, d’infidélité et se disait abusée et déçue par le footballeur ivoirien, qui l’a trompée, en ayant un enfant avec une autre femme. Quelques semaines plus tard, Jonathan Morrison est sorti du silence.

« Vendredi, tu lui donnes 5 milles dollars cash juste pour ses petits besoins. Samedi tu lui envoies au Mall, elle choisit une montre et une chaussure VERSACE, tu lui offres par amour. Et Dimanche après une dispute ELLE appelle la police pour toi « , a déclaré le jeune homme de 21 ans.

Selon le jeune joueur, la bimbo togolaise a fait croire à la police qu’il est un vrai danger pour la société. » La police n’a pas de preuve contre moi, mais chaque fois qu’ils voient ma voiture, ils m’arrêtent pour fouiller », a-t-il affirmé. » Puis un jour je vois des vidéos Live FACEBOOK, INSTAGRAM où on me traite de voleur. J’ai juste mal d’avoir donné mon amour et mon argent à une telle personne. « , a conclu le futur king du football ivoirien.

Placé sous les feux des projecteurs, grâce à sa romance avec Maria Mobil, le jeune footballeur et homme d’affaires ivoirien, résidant aux États-Unis, est déjà dans le remord pour cette relation avec la populaire mannequin. Moins de deux ans après le début de cette aventure, les deux ex-tourtereaux se séparent dos-à-dos.