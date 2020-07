Italie: Franck Ribéry cambriolé, des bijoux de valeur emportés (vidéo)

Le joueur de la Fiorentina, Franck Ribéry, a été cambriolé, ce dimanche 05 juillet 2020, à son retour en Toscane.

Franck Ribéry a des doutes sur son avenir, après avoir été cambriolé, ce dimanche. Selon l’enquête, sorti sur blessure lors de la victoire de la Fiorentina à Parme (2-1), l’ancien joueur du Bayern Munich a eu la mauvaise surprise de découvrir, à son retour en Toscane, dans la nuit, qu’il avait été cambriolé. Le joueur a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant les différentes pièces de son domicile vandalisées.

La Repubblica, citée par l’enquête, indique que de nombreux objets de valeur (montres et bijoux) ont été dérobés, sans que le montant soit dévoilé. « Je cours toujours après le ballon parce que c’est passionnel. Mais, passion ou non, ma famille passe avant tout et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être», a écrit Franck Ribéry, qui dit s’interroger sur son avenir.