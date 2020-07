Inondations et asphaltage au Bénin: ce qu’il faut y comprendre

Depuis quelques semaines, plusieurs villes du Bénin, notamment Cotonou et Abomey-Calavi, sont en proie aux inondations. Face à cette situation catastrophique, certaines personnes ont vite fait de lier cette vague d’inondations au projet asphaltage, en cours. Dans une note, publiée le 29 juin 2020, le Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD) a apporté des clarifications.

Le projet asphaltage n’est pas à la base de l’aggravation du phénomène d’inondations dans les villes bénéficiaires. C’est ce qu’il convient de retenir des explications du MCVDD, qui précise, par ailleurs, que ce projet n’a pas pour vocation de remplacer les programmes d’assainissement pluvial, même s’il peut contribuer à la réduction du phénomène.

La note du ministère

Qu’est-ce qui justifie les inondations exceptionnelles observées ces derniers jours dans plusieurs villes malgré le projet Asphaltage ?

Le projet Asphaltage, même s’il contribue globalement à réduire le phénomène d’inondation dans les quartiers bénéficiaires, n’a pas pour vocation de remplacer les programmes d’assainissement pluvial prévus par le gouvernement. Le Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou qui concerne la construction de 54 km d’ouvrages de drainage d’eau pluvial sur plus de 70% du territoire de Cotonou(200Milliards de F CFA d’investissement) et le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (8 villes, 100 km de collecteurs, 243 milliards d’investissement) sont prévus pour adresser massivement la question de l’inondation.

Le projet Asphaltage n’a pas aggravé le phénomène de l’inondation dans les zones sujettes ces derniers jours à l’inondation. A l’analyse des causes, on se rend compte que l’inondation observée ces derniers jours est non seulement liée aux pluies exceptionnelles (250 mm de pluie en 15 jours contre 74 mm pour la même période en 2019)1; mais surtout liée à l’absence de curage des ouvrages de drainage existants, au sous-dimensionnement où à l’inexistence de collecteurs dans ces zones. C’est le cas: ode la zone de Zogbadjè (autour du site de IITA) où l’inondation est due à un bassin de rétention sous-dimensionné qui déborde au profit des averses exceptionnelles de ces derniers jours. Ola rue menant de SOBEBRA au carrefour CINECONCORDE dont les caniveaux sont hors d’usage et inopérantes o La rue menant du carrefour AGONTINKON vers le quartier Ste Rita, la zone de PTT Gbégamey, les quartiers en lisière du lac Nokouéou de la lagune de Cotonou; etc…Ces zones critiques et vulnérables à l’inondation sont prévues être assainies grâce à la phase B du projet Asphaltage et/ou grâce aux programmes d’assainissement pluvial dont le démarrage des travaux est imminent.

Il est noté quelques situations isolées de difficultés de sorties d’eau de certaines habitations du fait de l’aménagement réalisé par le projet Asphaltage. Il s’agit des habitations en contre-bas par rapport au niveau de la voirie réalisée. Ces situations qui ne sont pas du fait d’une erreur de conception sont liées à des contraintes techniques (nécessité de caler le niveau de la voirie hors d’eau, nécessité de se raccorder sur des caniveaux existants etc..). Un accompagnement technique est prévu pour aider les riverains concernés à mettre en œuvre des solutions adaptées à chaque situation au cas par cas.

Selon la note du ministère, la phase A du projet Asphaltage a déjà permis l’aménagement de près de 200 km de voirie et plus de 420 km de caniveaux construits. Le projet a globalement permis d’améliorer les conditions de mobilités dans les villes bénéficiaires. Il contribue à réduire globalement la vulnérabilité des quartiers bénéficiaires aux inondations et aux insalubrités