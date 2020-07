Inde : le tout premier Africain devenu parlementaire

Un activiste en Inde est devenu la première personne d’un petit groupe ethnique d’origine africaine à devenir législateur dans le pays.

Shantaram Siddi est de la communauté Siddhi, descendants d’Africains qui ont voyagé en Inde en tant que marchands ou esclaves à partir du 17ème siècle. Il n’en reste que 50 000 environ dans le pays. Shantaram Siddi a été nommé à l’assemblée dans l’état du Karnataka. Il est également le premier diplômé universitaire de sa communauté. Il a dit qu’il continuerait à travailler pour les droits des tribus indiennes.

« Je pensais que quelqu’un faisait une farce. »

Shantaram Budna Siddi attendait au bureau de poste de son village de Hitlalli, envoyant un mémorandum au gouvernement de l’État, demandant l’octroi d’un terrain pour une auberge pour étudiants tribaux, lorsque son téléphone a sonné. L’appel du Vidhana Soudha à Bengaluru était pour lui dire qu’il avait été nommé MLC. «Je ne l’ai pas bien compris. Je pensais que quelqu’un faisait peut-être une farce. Je suis rentré chez moi pour le déjeuner. C’est à ce moment-là que ma femme et moi avons commencé à recevoir des appels continuellement, me félicitant pour la nomination », a-t-il déclaré à The Hindu.

Siddi, qui vit dans sa modeste maison à la périphérie de la forêt du village Hitlalli de Yallapur dans le district d’Uttara Kannada, est devenu la première personne de la communauté tribale Siddhi à être nommée au Conseil législatif du Karnataka. Il fait partie des cinq personnes nommées par le gouvernement de l’État au Conseil mercredi.