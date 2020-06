« Il y a des rôles que tu dois refuser qu’un homme donne à ta vie », Nel Jamila

Nel Jamila , chanteuse et actrice ivoirienne s’est révélée à la faveur d’une émission de télé-réalité « Star-Tonnerre ». Dans une récente interview, elle conseille aux femmes les rôles qu’elles doivent refuser aux hommes.

« Tu es dans une relation où le gars ne se souvient de toi que lorsqu’il a froid, lorsqu’il est seul, lorsque sa libido le traumatise », a catégoriquement interdit Nel Jamila aux femmes. Pour elle, la femme n’est pas une poupée sexuelle. « Il y a des rôles que tu doit refuser qu’un homme donne à ta vie », a t-elle indiqué. A en croire ses explications, avec une femme on construit à tous les niveaux. « On ne fait pas que des projets d’achats de préservatifs et lubrifiants. Ressaisis toi! », va t-elle lancer aux hommes.

Jeune fille très ambitieuse, Nel Jamila a toujours rêvé d’être un personnage public . L’amour de la musique lui sera communiqué par son père , collectionneur de tube. Aidée par sa sœur cadette, elle en apprend les bases et toutes les deux, décident de sortir un album. Nel Jamila est désormais prête à entamer une véritable carrière artistique. Malheureusement, avant la réalisation de son album, sa complice de sœur décède.