« Il est exaspérant » : le coach du Celtic détruit Neymar

Habitué de frasques et de chambrages, Neymar a encore gratifié le public français de ce comportement lors du match amical entre le PSG et Celtic (4-0). Une provocation de trop pour le coach de Celtic qui a copieusement lynché le joueur en sortie de rencontre.

Mardi dernier, le PSG s’est offert une balade de santé au Parc des Princes en amical face au Celtic (4-0). Une rencontre comptant pour les préparatifs de la Ligue des champions. Auteur d’un superbe but à la 25è minute avant d’être remplacé à la pause, Neymar a produit une excellente prestation. Mais comme à son habitude, l’attaquant brésilien en a fait un peu trop.

Une attitude qui n’a pas du tout plu à Neil Lennon, coach des visiteurs qui l’a fait savoir en conférence de presse d’après match. «Il est exaspérant, mais il le sait. Il essayait juste de nous énerver. J’ai donc dit aux joueurs de garder leur discipline et de ne pas mordre à l’appât, a raconté l’entraîneur du Celtic dans le Daily Record, avant d’avouer sa préférence pour Kylian Mbappé. (…) Je suis un grand fan de Mbappé, parce que je pense qu’il est fantastique. Que ce soit en termes de but et de vitesse. »