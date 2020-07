Gwyneth Paltrow: voici comment la femme de Rob Lowe lui a appris le sexe oral

La femme de Rob Lowe, Sheryl Berkoff, a enseigné à Gwyneth Paltrow certains de ses secrets de chambre. Cette semaine sur les réseaux sociaux, Paltrow a dévoilé que la maquilleuse lui a appris « comment faire une pipe » quand elle était adolescente. En effet, Paltrow a expliqué aux auditeurs sur le podcast qu’elle avait rencontré Lowe par l’intermédiaire de Berkoff, qui s’était d’abord liée d’amitié avec elle après, avoir maquillé sa mère et était un modèle immédiat pour le fondateur de Goop.

« J’ai rencontré Sheryl quand j’avais 15 ou 16 ans. Elle faisait le maquillage de ma mère sur ce téléfilm, et je suis allée lui rendre visite. C’était en Floride. J’ai rencontré Sheryl, et j’ai été comme immédiatement obsédée par elle », a déclaré l’actrice politique. A l’époque, confie Gwyneth Paltrow, la femme de Rob Lowe sortait avec Keanu Reeves.

«Et elle savait que je me faufilais des cigarettes, et qu’elle viendrait fumer avec moi derrière la caravane, et elle m’a appris à faire une pipe, et vous savez, toutes les choses classiques de Sheryl. Je l’ai juste adorée.

Je pensais qu’elle était littéralement la fille la plus cool de tous les temps. Elle était tellement géniale pour moi. Et j’étais une lycéenne; comme le fait qu’elle m’aimait autant avant que je sois quelqu’un ou quoi que ce soit, tu sais?»