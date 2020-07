Gigi Hadid dévoile son magnifique baby bump (vidéo)

La mannequin, Gigi Hadid, qui attend son premier fruit des entrailles, a dévoilé son joli baby bump, ce mercredi 15 juillet 2020. Elle l’a fait savoir à travers un live sur Instagram, dans lequel elle affirmait : « Voilà, tout le monde, c’est mon ventre ! »

Après que Gigi Hadid a confirmé sa grossesse dans l’émission de Jimmy Fallon, en ces termes : « Évidemment, nous aurions aimé l’annoncer nous-mêmes, mais nous sommes très heureux et reconnaissants de tous les vœux de soutien que nous avons reçu », elle n’a plus fait d’autres déclarations, ni de partage de photo, dévoilant son baby bump. Mais, à la grande surprise de ses abonnés, dans un live Instagram, au cours duquel elle évoque sa collaboration avec V Magazine, la sœur aînée de Bella Hadid a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne partageait pas encore son quotidien de future maman. « Je suis reconnaissante de tous les commentaires positifs et de toutes les questions sur notre santé, tout va bien, je vous aime », affirme-t-elle, avant d’ajouter : « Manifestement, je pense que beaucoup de gens sont confus parce que je ne partage pas plus, mais, je suis enceinte au milieu d’une pandémie. Évidemment, ma grossesse n’est pas ce qu’il y a de plus important dans le monde. » Elle poursuit en notifiant qu’elle n’avait pas aussi partagé sa vie de femme enceinte, parce que la crise sanitaire ou encore le mouvement Black Lives Matter étaient au cœur de l’actualité. « C’est pourquoi, j’ai pensé que je ne voulais pas partager [le début de ma grossesse], à part avec ma famille et mes amis. »

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb — Alyssa Bailey (@alyssabailey) July 15, 2020

Par ailleurs, Gigi Hadid a notifié qu’elle n’a quand même pas cessé de partager son expérience de future mère avec sa communauté. « J’ai pris beaucoup de photos de mon ventre, que j’ai envoyées à ma famille et mes amis, c’est trop mignon, et excitant », dixit Gigi Hadid. Elle poursuit en disant qu’elle a, cependant, assez de photos qu’elle pourrait publier plus tard. « Je ne veux simplement pas me réveiller chaque matin de ma grossesse et m’inquiéter de mon apparence et m’obliger à publier quelque chose. » En attendant, la mannequin qui avait défilé à la Fashion Week, alors qu’elle était déjà enceinte, a dévoilé son baby bump, en live, précisant que, de face, il n’était pas visible, mais que, de profil, « il était bien là ». Sa chemise en lin déboutonnée, elle a donc fait voir son ventre arrondi : « Voilà, tout le monde, c’est mon ventre ! »