Gérald Dahan: ses tweets « racistes » qui ridiculisent Sibeth Ndiaye

Sibeth Ndiaye, ancienne porte-parole du gouvernement français, a été l’objet de moqueries de la part de Gérald Dahan, après son absence dans le nouveau gouvernement du président, Emmanuel Macron.

L’humoriste, Gérald Dahan, s’en est pris a Sibeth Niaye, s’attirant les foudres des internautes, qui l’accusent de racisme, ce lundi 06 juillet 2020. C’est à travers une série de tweets, qui a été par la suite supprimée, mais relayée par Le Parisien, que Gérard Dahan a taclé Sibeth Ndiaye. Selon lui, elle « aurait été contactée pour entrer dans la Compagnie Créole ». Il a également fait constater une certaine ressemblance de l’ancienne porte-parole du gouvernement et Elisabeth Moreno, la nouvelle ministre, nommée à l’égalité femmes-hommes, à la diversité et à l’égalité des chances. Il poursuit: « Elisabeth Moreno, enlève ton masque; on t’a reconnue, Sibeth Ndiaye ».

Des propos jugés racistes

Alors que Sibeth Ndiaye a cédé sa place à Gabriel Attal, pour des « raisons personnelles », Gérald Dahan, lui, s’est amusé de son départ. « Si Sibeth Ndiaye avait été blanche et si j’avais vu une ressemblance avec une autre personnalité blanche, je l’aurais aussi dit », a-t-il expliqué, en répondant à ceux qui l’accusent de raciste. Il s’agit, pour lui, d’une blague par rapport à la coiffure surprenante qu’elle avait adoptée, après être entrée au gouvernement. « C’est ça qui m’a fait penser que c’était la même personne, avec une coiffure différente », a-t-il poursuivi. Il estime avoir supprimé ses tweets « parce que, si c’est pour prendre plus d’insultes que faire rire, ce n’est pas la peine ».

Contacté par Le Parisien, l’humoriste a justifié ses publications. « Des blagues, j’en ai fait sur chaque ministre, entrant ou sortant. C’était une blague et il n’y avait rien de raciste dans la blague ou dans mon objectif ».