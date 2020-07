Gabon: réouverture des frontières aériennes aux vols internationaux dès ce 1er juillet

Le Gabon a annoncé de premières mesures de retour à la normale, après de nombreuses semaines de restrictions, liées à l’épidémie du coronavirus.

Le premier ministre gabonais a annoncé la réouverture des frontières aériennes du pays pour les vols internationaux, dès ce mercredi 1er juillet. Julien Nkoghe Bekale a prévenu que toutes les compagnies aériennes internationales ont le droit de desservir le Gabon, à raison de deux vols par compagnie et par semaine.

Les frontières terrestres et maritimes restent, cependant, fermées. Le gouvernement a également annoncé un allègement, dès le 1er juillet, du couvre-feu, désormais en vigueur, de 20H00 à 05H00 contre 18H00 à 06H00, actuellement.

Les hôtels et les restaurants sont autorisés à rouvrir. Les administrations publique et privée reprendront également du service aux heures habituelles (07H30 à 15H30), au lieu de 08H00 à 14H00. Les lieux de culte, les bars et les motels resteront fermés, jusqu’à nouvel ordre.

« Je tiens à rappeler que cette première phase des mesures d’allègement ne signifie pas la fin de l’épidémie », a averti le Premier ministre, qui a indiqué que ces changements font suite à la baisse progressive des nouvelles contaminations.

Le dernier bilan, publié, lundi, fait état de 5.394 personnes contaminées, dont 2.420 guérisons et 42 décès. Par ailleurs, 67 personnes sont toujours hospitalisées, dont 13 en réanimation.