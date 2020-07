Gabon : les médecins dénoncent une arnaque sur les tests Covid-19 

Une affaire de test de coronavirus VIP secoue le Gabon, depuis un moment. Les médecins du pays, réunis en syndicat, ont dénoncé ce qu’ils appellent une arnaque sur le dos des Gabonais.

Le gouvernement gabonais a exigé que les citoyens, qui souhaitaient se déplacer de Libreville vers une autre localité du pays, doivent disposer d’un test de négativité à la Covid-19, datant de moins de 5 jours. Une idée plutôt intéressante, mais qui est entachée d’une autre directive, dont les médecins du pays s’offusquent. En effet, les Gabonais, qui souhaitent avoir des résultats de leur test surplace, en moins de 3 heures, sans faire la file d’attente, doivent payer la somme de 20.000 FCFA. Des tests appelés VIP. Selon le syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon (SYMEFOGA), dans un communiqué, lundi, rapporté par Direct Infos, « cette décision représente une arnaque susceptible de rapporter indûment 16 milliards de FCFA au COPIL sur le dos des résidents du Grand Libreville, estimés à 800 000 habitants ».

Toutefois, il convient de se demander si ces tests rapides sont fiables, quand on sait que les seuls tests réellement fiables, à ce jour, sont les PCR qui permettent de déterminer si une personne est porteuse du virus au moment du test, grâce à un prélèvement par voie nasale. Le résultat est, en général, disponible, 24 heures après. Les tests dits rapides, les TDR (généralement), dont on obtient les résultats en 10 à 20 minutes, après prélèvement d’une goutte de sang sur le doigt. Sauf que les tests rapides, TDR (tests de diagnostic rapide) ou TROD (Test rapide d’orientation diagnostique) ne sont pas totalement fiables. Cette catégorie de tests est encore en phase d’évaluation, selon les scientifiques, notamment pour déterminer leur fiabilité et leur capacité à détecter l’existence d’une immunité contre le virus. Il faut donc confirmer les résultats en laboratoire par un TDR.