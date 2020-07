Gabon: arrestation d’un Béninois à Tchibanga, pour trafic d’ivoire

Un Béninois et un Gabonais ont été mis aux arrêts, pour détention illégale d’ivoire. Ils sont tombés dans les griffes de la police, le vendredi 10 juillet 2020.

Selon l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), les deux présumés trafiquants, Jean A. M. (Gabonais) et Tidjani I. B. A. (Béninois), ont été appréhendés par les agents de l’antenne provinciale de la Police Judiciaire (PJ) de Tchibanga et la Direction provinciale des Eaux et Forêts de la province de la Nyanga. Ils sont accusés de détention illégale, transport et commercialisation d’ivoire.

Selon des sources proches du dossier, les mis en cause ont été pris en plein marchandage des produits. Ils avaient à leur possession « 4 pointes d’ivoire et de 16 dents d’hippopotames. Des trophées tirés de deux espèces intégralement protégées par la loi ». Pour les faits qui sont portés contre eux, les deux présumés trafiquants risquent une peine maximale de dix (10) ans de prison et une lourde amende, selon les nouvelles dispositions en vigueur.