France: un ancien loubard ivoirien devient propriétaire de la bière « Nouchi »

Polo Sanhin, un ancien loubard ivoirien est devenu propriétaire d’une marque de bière à Paris en France.

Kipré Jean Omer alias Polo Sanhin est un ancien loubard ivoirien selon abidjanshow pour avoir faire la rue, les gangs, les batailles…. en Côte d’Ivoire. Cette expérience lui a permis de réaliser ses rêves même les plus fous. Après la carrière d’artiste et de réalisateur, il opte pour le business à Paris, en imposant l’identité culturelle Ivoirienne via le lancement d’une bière baptisée « Nouchi ».

A en croire le média ivoirien, c’est un produit élaboré dans les règles de l’art, disponible dans les restaurants Ivoiriens de la place Parisienne. Pour l’heure, Polo Sanhin voudrait bien imposer cette marque à la communauté Africaine et la haute distribution Française .

Pour rappel, il y a quelques années à Abidjan, Polo Sanhin a lancé en collaboration avec feu John Pololo, le concept « tassaba ». Plus tard, il signa son entrée en cinéma avec la réalisation du film « les enfants d’Houphouët ». C’est un documentaire qui relate la vie des jeunes qui ont grandi avec la loi de la rue.