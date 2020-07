France: réouverture du musée le plus visité au monde, en version post-Covid-19

Après trois mois et demi de fermeture, le Louvre, musée le plus visité au monde, rouvre ses portes au public, lundi 6 juillet. Environ 70 % des collections seront accessibles au public.

Après plusieurs mois de fermeture en raison de l’épidémie de coronavirus et du confinement, Le Louvre accueille à nouveau du public, dès ce lundi 6 juillet. En revanche, pour la première fois, il ne comptera pas de touristes extra-européens. Or les étrangers constituent généralement 75% des visiteurs du musée, la plupart venant des États-Unis, du Brésil ou de Chine. L’occasion pour les Français et Européens de découvrir le Louvre sous un nouveau jour, sans la foule habituelle, même devant la Joconde.

Le musée, qui n’avait jamais fermé si longtemps, depuis la seconde guerre mondiale, s’attend à trois années difficiles, sachant que le total des billets vendus en 2020 sera très loin du record de plus de dix millions atteint en 2018. L’accès devant la Pyramide est prévu sur trois files, chaque visiteur devant avoir apporté son masque : il y aura ceux qui viendront pour leur rendez-vous horodaté qu’ils auront réservé sur Internet, depuis le 15 juin, ceux qui arriveront à l’avance pour un horaire ultérieur réservé, et, enfin, ceux qui viendront dans l’espoir de trouver des places.

Un fléchage en bleu indiquera les sens des parcours, qui seront obligatoires en cas d’affluence, et sans possibilité de retour en arrière. Des marquages au sol sont prévus, notamment devant la Joconde pour éviter les attroupements.