France: les premiers mots du rappeur MHD après sa sortie de prison (vidéo)

Incarcéré pour homicide volontaire depuis janvier 2019, le rappeur français MHD, star de l' »afro-trap », a été remis en liberté sous contrôle judiciaire ce jeudi 16 juillet 2020.

Le rappeur français MHD est désormais libre de ses mouvements. A sa sortie de prison, il a publié sur les réseaux sociaux des photos et vidéo avec en légende une phrase qui pourrait décrire son expérience en tant que prisonnier. « MHD: la prison est un autre monde », a écrit le producteur DSK on the Beat, qui a travaillé avec MHD sur son premier album éponyme sur Snapchat. La vidéo a par la suite été supprimée du réseau social.

Mohamed Sylla alias MHD risque de retourner en prison. Selon les propos de son avocate, Elise Arfi à AFP, la cour d’appel de Paris doit examiner, le 23 juillet, l’appel formé par le parquet de Paris contre l’ordonnance du 7 juillet ayant conduit à sa libération et à son placement sous contrôle judiciaire. Si entre temps, la cour d’appel de Paris infirmait cette ordonnance prise par un juge des libertés et de la détention, un nouveau mandat de dépôt pourrait être prononcé contre l’artiste, conduisant à une nouvelle incarcération.

Pour rappel, le rappeur MHD a été mis en examen en janvier 2019 pour « homicide volontaire » par un juge d’instruction. Par la suite, il a été placé en détention provisoire dans l’enquête sur la mort d’un jeune au cours d’une rixe à Paris. L’artiste parisien de 25 ans, Mohamed Sylla a depuis le début « contesté toute implication dans cette rixe, sa présence sur le lieu des faits n’étant pas avérée » selon son avocate.