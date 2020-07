France: Incendie en cours à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes (Vidéo)

Les sapeurs pompiers luttent actuellement contre un icendie qui s’est déclaré à la cathédrale Saint-Pierre, dans le centre ville de Nantes, tôt ce samedi matin 18 juillet. Le feu n’est pour l’instant pas éteint.

D’épaisses fumées noires émanent du vitrail situé entre les deux tours de cet édifice gothique du XVe siècle, déjà touché par un incendie en 1972.

« Le feu n’est pas maîtrisé, il est en cours d’attaque. C’est un feu important », a par ailleurs indiqué le Codis à l’AFP, précisant que les pompiers avaient été alertés à 7h44 et que 60 pompiers avaient été dépêchés sur les lieux.

Selon France Bleu Loire Océan, de grosses fumées noires sortaient encore du vitrail situé entre les deux tours de l’édifice à 8h40.

Premier incendie en 1972

Frappantes, les images rappellent immanquablement celles de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a plus d’un an, le 15 avril 2019, qui a marqué les esprits. Celle de Nantes a d’ailleurs déjà été en proie aux flammes, le 28 janvier 1972. Les toitures d’ardoises et la charpente de ce monument gothique du XVe siècle étaient alors parties en fumée, le feu ayant été maîtrisé plus de 5 heures après avoir été déclaré. La cathédrale s’en est trouvée fermée pendant trois ans.