France: Éric Dupond-Moretti, avocat de Sébatien Ajavon nommé Ministre de la Justice

En France, ce lundi 06 juillet 2020, le secrétaire général Alexis Kohler, a annoncé la nomination du célèbre avocat Éric Dupond-Moretti en tant que Garde des Sceaux.

La composition du nouveau gouvernement de Jean Castex sur le perron du Palais de l’Élysée est désormais connue. Alors que Roselyne Bachelot hérite du ministère de la Culture, le célèbre avocat Éric Dupond-Moretti devient lui Garde des Sceaux. Ce dernier est particulièrement connu au Bénin pour avoir été l’avocat de l’homme d’affaire béninois Sébastien Ajavon dans l’affaire de trafic de drogue qui l’oppose à l’Etat béninois.

En effet, dans un communiqué de presse rendu public, le mercredi 03 octobre 2018, Me Eric Dupond-Moretti et ses collègues avaient dénoncé une «persécution politique » de leur client dans le cadre des élections et entendaient saisir les institutions internationales des droits de l’homme afin que ses droits puissent être respectés. Une plaidoirie qui, visiblement n’aura rien donné puisque l’homme d’affaire a finalement écopé de 20ans de prison ferme lors de son audience par défaut par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

A noter que cet avocat du barreau de Paris est connu en France pour avoir participé à des dossiers très médiatisés. Il a défendu le joueur de football Karim Benzema, le maire de Levallois Patrick Balkany ou encore de l’ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac.