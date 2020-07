France: affrontements entre syndicats de soignants, Gilets jaunes et des policiers (Vidéo)

Une manifestation, appelée par des syndicats de soignants et soutenue par les Gilets jaunes, s’est déroulée, mardi 14 juillet 2020, à Paris, et s’est terminée par des heurts.

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, ce mardi 14 juillet, à Paris, à l’appel de plusieurs organisations syndicales, dont la CGT et Solidaires, ainsi que le Collectif Inter-Hôpitaux, afin de réclamer plus de moyens pour l’hôpital, a constaté l’AFP. Alors que la manifestation des soignants, prévue entre République et Bastille, se dirigeait vers la célèbre place, les premières tensions ont éclaté.

Parmi les manifestants, certains venaient d’un rassemblement organisé par des «gilets jaunes», devant l’Inspection générale de la police (IGPN), afin de dénoncer les violences policières, en présence de certaines figures du mouvements blessées, lors de manifestations. Étaient également présents, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, le chanteur Francis Lalanne et le député (LFI) Eric Coquerel.

Plusieurs policiers pris à partie par plusieurs personnes doivent reculer et prendre la fuite sous la pression de la foule. #14juillet pic.twitter.com/ojFz3zyIuW — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 14, 2020

Emmanuel Macron avait refusé jusqu’ici la traditionnelle interview du 14 juillet, imposée par Valéry Giscard d’Estaing. Mais cette année, il a répondu aux questions de deux journalistes dans un contexte, particulièrement tendu. Ce matin, le traditionnel défilé militaire à Paris, a eu lieu sans public ou presque. Le gouvernement avait annoncé, il y a quelques semaines, que les célébrations de la fête nationale 2020 seraient dédiées aux héros du quotidien, pendant la crise du coronavirus.