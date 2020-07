Fermeture du consulat de la Chine à Houston: Washington s’explique

Les Etats-Unis ont ordonné la fermeture du consulat de Chine à Houston afin de protéger « la propriété intellectuelle américaine et les informations privées des Américains ».

Ce mercredi, Pékin a réagi à la décision des Etats-Unis qui ordonnent sous 72 heures, la fermeture de la représentation diplomatique de la Chine à Houston. Le régime communiste évoque une décision non justifiée et de surcroît, une provocation à l’encontre de la Chine. «La Chine condamne fermement cette action scandaleuse et injustifiée», a dénoncé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, menaçant Washington de «représailles».

Quelques heures après la réaction chinoise, la porte-parole du département américain Morgan Ortagus, est montée au créneau à travers un communiqué, pour donner les raisons qui justifient la décision américaine. Le consulat a été fermé « afin de protéger la propriété intellectuelle américaine et les informations privées des Américains », a-t-elle clarifié.

« Le cœur du vaste réseau d’espions et d’opérations d’influence »

« La Convention de Vienne dit que les diplomates doivent respecter les lois et règles du pays hôte et ont le devoir de ne pas s’ingérer dans les affaires internes de cet Etat », a souligné Morgan Ortagus. Pour le président de la commission du Renseignement du Sénat américain, Marco Rubio, le consulat de Chine à Houston est « le cœur du vaste réseau d’espions et d’opérations d’influence du Parti communiste chinois aux Etats-Unis », et sa fermeture aurait donc dû être décidée « depuis longtemps ».

L’escalade sino-américaine a pris d’ampleur ces derniers temps avec la propagation de la maladie à coronavirus dont le président américain Donald Trump, accuse la Chine d’être en partie responsable. Une allégation que Pékin a balayé du revers de la main estimant qu’il a mis tout en oeuvre pour que l’humanité triomphe sur la covid-19.