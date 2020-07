FC Barcelone: les détails des 700 buts de Lionel Messi (Infographie)

Lionel Messi a inscrit, mardi, face à l’Atlético, son 700ème but en carrière, avec une somptueuse panenka. Voici les détails, compilés par L’Equipe, des 700 buts, qui ont permis à « La Pulga » d’atteindre ce pallier symbolique et impressionnant.

Ce mardi soir, Lionel Messi a atteint la barre des 700 buts dans sa carrière, contre l’Atlético de Madrid, en marquant le but du 2-1 sur une panenka. « La Pulga » a ainsi rejoint Cristiano Ronaldo, Pelé ou encore Puskas, dans la cour des joueurs, ayant réussi à franchir cette barre stratosphérique.

Lionel Messi entre ainsi un peu plus dans l’histoire, en atteignant ce total vertigineux, six jours après avoir soufflé ses 33 bougies. Il en a marqués 630 avec le Barça et 70 avec la sélection nationale argentine, toutes compétitions confondues.