FBF – Convocation des AG : les délégués appelés au bilan, de grandes décisions à venir

Au terme de sa récente réunion interactive, via Internet, le mardi 30 juin, le Comité exécutif de la Fédération béninoise de Football (FBF) a choisi les dates des 22 et 23 août 2020 pour tenir respectivement son assemblée générale ordinaire statutaire saison 2019-2020 et une assemblée générale extraordinaire au siège de la FBF, à Porto-Novo.

Dans sa circulaire en date du 3 juillet 2020, les présidents des clubs des Ligues 1, 2 et 3 ; des Ligues départementales de Football amateur ; des Associations nationales affiliées à la Fédération béninoise de Football, notamment : Association nationale des arbitres, des entraîneurs, des médecins et kinésithérapeutes et celle des anciens joueurs sont concernées, par ces AG (Assemblées générales).

En ce qui concerne les délégués des clubs des Ligues départementales de Football amateur et des femmes déléguées des Ligues départementales couplées, les dates de l’élection des délégués seront communiquées » sous peu aux présidents des dites Ligues pour les dispositions utiles à prendre. », précise le communiqué de la FBF; lequel annonce, au plus tard le mercredi 15 juillet 2020 à 12 heures, l’envoi au secrétariat administratif des noms et prénoms… des délégués respectifs, désignés conformément aux dispositions de l’article 24 des Statuts.

Par ailleurs, l’assemblée générale ordinaire statutaire, saison 2019-2020, va tenir compte du point annuel de la saison. Au terme de ces deux jours d’assises, d’importantes décisions seront prises pour l’essor du foot béninois.

Voir une capture du courrier