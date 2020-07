Exactions extrajudiciaires à Djibo: L’UE demande des comptes au Burkina Faso

L’Union européenne demande au Burkina Faso de faire la lumière sur les exactions extrajudiciaires d’au moins 180 personnes dans la commune de Djibo, comme l’indique un rapport de Human Rights Watch (HRW).

Bruxelles a demandé des comptes à Ouagadougou, après la publication du rapport d’enquête de Human Rights Watch, portant sur des exactions extrajudiciaires dans la région septentrionale du pays, en proie à l’insurrection armée.

« La Délégation de l’Union européenne et les Chefs de mission des Etats membres de l’UE résidents, au Burkina Faso, insistent (…) pour que toute lumière soit faite sur les allégations d’exactions révélées par Human Rights Watch (HRW) et sur toute autre, dont elles auraient connaissance« , a écrit le bureau local de l’UE à Ouagadougou.

Pour les 27, la lutte contre l’impunité est indispensable pour le renforcement de l’État de droit et de la confiance entre les Forces de défense et de sécurité et la population. Bruxelles a également saisi l’occasion pour réitérer son « soutien dans la lutte contre le terrorisme » au Burkina Faso.

Selon HRW, « des fosses communes, contenant au moins 180 corps, ont été découvertes au cours des derniers mois » autour de la ville de Djibo (nord), une région en proie à d’incessantes et meurtrières attaques djihadistes. L’organisation indique que les « preuves disponibles suggèrent l’implication des forces de sécurité gouvernementales dans des exécutions extrajudiciaires de masse », perpétrées sous couvert de lutte anti-djihadiste.

Le porte-parole du gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou, a estimé que « les allégations » de HRW faisaient « une lecture équivoque des efforts mis en œuvre par les forces de défense et de sécurité (…), face à une guerre imposée par des mouvements terroristes et des hommes armés non identifiés ». Toutefois, le régime de Roch Marc Kaboré a promis situer les responsabilités dans cette affaire.