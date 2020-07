Etats-Unis: Un cas d’amibe « mangeuse de cerveau » confirmé en Floride, un mort

Un patient, en Floride, a contracté, vendredi 3 juillet, une forme rare d’amibe dite « mangeuse de cerveau », selon le département de Santé de Floride. Ce micro-organisme, appelé « Naegleria fowleri », a été détecté dans le comté de Hillsborough. Cette information a été relayée par nos confrères du New York Post.

Les habitants de la région sont invités à éviter tout contact avec les eaux chaudes. Cette amibe pénètre par les narines et remonte jusqu’au cerveau, provoquant de fortes migraines, une hyperthermie, un raidissement de la nuque et des vomissements, avant d’entraîner des vertiges, une léthargie, de la confusion et des hallucinations.

One person contracted Naegleria fowleri in Hillsborough County. Naegleria fowleri is a microscopic single-celled living amoeba. The amoeba can cause a rare infection of the brain called primary amebic meningoencephalitis (PAM) that destroys brain tissue and is usually fatal. pic.twitter.com/icT66tqlkU

— DOH – Hillsborough (@DOHHillsborough) July 3, 2020