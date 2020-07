Ça commence à bouger dans le camp de Donald Trump, à quelques mois de la présidentielle aux Etats-Unis. Le président a limogé son directeur de campagne, mercredi, au milieu des sondages, qui donnent de l’avance à Joe Biden.

« Je suis heureux d’annoncer que Bill Stepien a été promu au poste de directeur de campagne Trump », a déclaré Trump sur Facebook. « Brad Parscale, qui est avec moi, depuis très longtemps et a dirigé nos formidables stratégies numériques et de données, restera dans ce rôle, tout en étant conseiller principal pour la campagne », a-t-il poursuivi. Les relations de Trump et de Parscale étaient de plus en plus tendues, le président étant agacé par la publicité que Parscale avait recueillie dans ce rôle.

Cependant, ce qui a été à la base de ce changement, est le fiasco du meeting de Tulsa, en Oklahoma, qui a attiré une foule, étonnamment, faible, d’environ 6 200 personnes, après que M. Parscale s’est vanté que plus d’un million de personnes avaient demandé des billets. Le président était furieux. Cela survient, alors que Trump a lutté dans sa campagne de réélection contre le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, dans des circonstances où le pays fait face à des crises sanitaire et économique, lors d’une pandémie qui a tué plus de 135 000 Américains.