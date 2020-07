Etats-Unis: la Chine forcée de fermer son consulat de Houston

La Chine a annoncé ce mercredi 22 juillet 2020 avoir été forcée par les Etats-Unis à fermer son consulat à Houston.

Le porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin, a fait une déclaration à la presse dans la matinée de ce mercredi 22 juillet 2020. Dans sa déclaration, le diplomate chinois a fait savoir que son pays a été forcé par les Etats-Unis à fermer son consulat à Houston. Pour Wang Wenbin, la décision américaine est une provocation à l’endroit de la Chine.

«La Chine condamne fermement cette action scandaleuse et injustifiée», a dénoncé devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, menaçant Washington de «représailles».

Depuis quelques mois, le torchon brûle entre la Chine et les Etats-Unis sur de divers plans notamment commercial et géo-politique. L’avènement de la pandémie du coronavirus en Chine et qui s’est propagée dans les autres pays du monde en l’occurrence les Etats-Unis n’a fait qu’enfoncer le clou. Le président des Etats-Unis Donald Trump, ne se lasse pas d’accuser la Chine d’avoir caché des informations sur la pandémie aux autres pays du monde.