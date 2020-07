Etats-Unis : Hushpuppi risque des décennies de prison pour cyberbraquage

La célébrité Instagram, le nigérian Ramon Abbas (Hushpuppi), a été accusée aux États-Unis d’un complot visant un club de Premier League anglaise dans une fraude de 100 millions de livres sterling et aussi de plusieurs autres forfaits liés à la cybercriminalité.

Abbas, 37 ans, un homme d’affaires nigérian, avec des millions de followers sur Instagram, connu sous le nom de Hushpuppi, aurait ciblé des victimes dans le monde entier dans des cyber-braquages ​​d’une valeur de centaines de millions de dollars, selon des documents judiciaires américains. Il a été arrêté à Dubaï, le mois dernier, et extradé vers les États-Unis, où il a été accusé d’être le blanchisseur d’argent d’un gang impliqué dans le piratage de courriels d’entreprise et le versement d’énormes paiements sur des comptes qu’ils contrôlaient. Il aurait également été impliqué dans le blanchiment du produit d’arnaque d’une valeur de «centaines de millions de dollars». Selon les documents, M. Abbas a été identifié sur la liste des contacts téléphoniques d’un autre conspirateur anonyme, comme étant le «milliardaire Gucci Master !!!».

Leurs cibles étaient un club de football de Premier league non identifié, la plus ancienne banque de Malte et une entreprise basée dans la capitale écossaise d’Édimbourg, qu’ils ont tenté de frauder de 200 millions de livres sterling (252,3 millions de dollars). Il n’était pas clair si les tentatives de fraude du club de football et de la société basée au Royaume-Uni avaient réussi, mais certains des efforts pour transférer de l’argent de la banque maltaise semblent avoir échoué, selon des messages échangés entre les comploteurs.

M. Abbas a été arrêté, le mois dernier, avec un autre Nigérian, Olalekan Jacob Ponle, connu sous le nom de Woodberry, et 10 autres hommes. La police de Dubaï a confisqué 13 voitures de luxe, des ordinateurs, des smartphones et une somme en liquide de 40 millions de dollars, lors des raids. Hushpuppi devrait comparaître, jeudi, devant un tribunal de l’État américain de l’Illinois ; il risque des décennies de prison.