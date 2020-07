Espagne: Diego Maradona prochain sélectionneur de la Roja ?

Diego Maradona pourrait bien être le prochain sélectionneur de la Roja. C’est l’accord conclu avec Antonio Torres, candidat à l’élection présidentielle de la Fédération espagnole de football.

Le légendaire Diego Maradona pourrait débarquer en Europe pour prendre la tête d’une grande équipe nationale. L’info est véhiculée par le portail catalan Betevé.

Candidat à la présidence de la Fédération espagnole, l’ancien joueur et ex-arbitre, Antonio Torres, promet que l’Argentin, Diego Maradona, sera le prochain sélectionneur de la Roja, s’il était élu. « Si je suis élu, je nommerai Maradona comme sélectionneur. C’est le meilleur joueur de tous les temps », dit-il sur Betevé.

Torres, qui affirme avoir négocié avec l’avocat de Maradona, aurait même trouvé un accord pour que le «Pibe de Oro», actuellement entraîneur du Gimnasia La Plata, en Argentine, dirige la sélection espagnole jusqu’à la Coupe du monde 2022, au Qatar. « Il doit nous conduire en finale », dit Torres.

«En tant que footballeur, il (ndlr: Maradona) était le meilleur de tous les temps et en tant qu’entraîneur, ses connaissances sont au-dessus de tout le monde sur le sujet du football», a expliqué Torres, qui espère chiper la place de président à Luis Rubiales, grand favori à sa propre succession. Mais on n’en est pas encore là. Avant d’être élu, Torres doit se présenter. Et pour cela, il faut que 21 des 140 membres de la fédération donnent leur accord. Et en Espagne, on ne le prend guère au sérieux. Les élections ont lieu le 17 août.