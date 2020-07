Elisabeth Moreno: ces tragédies qui ont bouleversé et dévasté sa famille

La famille d’Elisabeth Moreno a été dévastée par une mort tragique, survenue durant son enfance, puis l’accident de sa souer cadette, a rapporté ce dimanche 12 juillet 2020, le parisien.

Nouvellement recrutée par Emmanuel Macron, Elisabeth Moreno est désormais ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Elle a remplacé Marlène Schiappa dans le nouveau gouvernement de Jean Castex. Selon le parisien qui est revenu sur le parcourt d’Elisabeth Moreno, cette dernière a connu bien des drames. La ministre Originaire du Cap-Vert a vécu dans la cité Edouard-Vaillant, à Athis-Mons, près de l’aéroport d’Orly. « Là, la principale concernée a affronté le deuil, lorsque l’une de ses sœurs a perdu la vie après être tombée de la fenêtre de leur appartement », révèle closer.

Une tragédie de plus pour Elisabeth Moreno

C’est à croire que la vie n’a pas voulu épargner Elisabeth Moreno. Les médias français indiquent qu’elle avait été contrainte de quitter son Cap-Vert natal à la fin des années 1970. d’après la même source, à l’époque, sa sœur cadette, Marie, a été grièvement brûlée suite à un accident domestique. La jeune fille est restée deux ans à l’hôpital. A ses côtés, Elisabeth songea à une carrière d’infirmière qui l’encourageait à endosser le rôle de « seconde maman ».

Connue pour sa discrétion, Elisabeth Moreno parle rarement d’elle. « Elle ne m’a jamais raconté pourquoi ils avaient déménagé », a confié une de ses amis et collègues dans les colonnes du Parisien. Selon elle, « même si elle n’en parlait pas, cela se voyait que c’est elle qui gérait beaucoup de choses à la maison. » Pour Elisabeth Moreno, quand on survit à tant d’épreuves, on relativise tout. C’est pourquoi, elle prend la résilience comme son mot d’ordre.

Elisabeth Moreno, 49 ans est aînée d’une fratrie de six enfants. A en croire Figaro, elle est une aide précieuse pour son père, constamment sur des chantiers, et sa mère, sollicitée pour des ménages.