Egypte : l’armée déjoue une attaque terroriste dans le Sinaï

Le porte-parole de l’armée égyptienne, Tamer Rifai, a déclaré mercredi, que les militaires ont déjoué une attaque terroriste dans le nord du Sinaï. 18 terroristes ont été tués au cours des combats.

« Nos militaires ont réussi à contrecarrer une attaque terroriste contre un poste de sécurité dans la région de Bir al-Abed dans le nord du Sinaï en utilisant quatre véhicules … À la suite de l’opération, 18 militants ont été neutralisés, dont un kamikaze, et quatre voitures ont été détruit, dont trois ont été truqués avec des explosifs », a déclaré Rifai dans un communiqué. Selon le porte-parole, deux militaires égyptiens ont été tués et quatre autres blessés au cours de l’opération.

En mai, les forces armées nationales ont tué 19 militants lors de plusieurs raids, avec cinq soldats tués et blessés. Le nord de la péninsule du Sinaï a longtemps été la région la plus tendue d’Égypte en raison de la présence d’extrémistes violents, qui mènent fréquemment des attaques contre la police et l’armée dans la péninsule. L’armée égyptienne mène une opération antiterroriste à grande échelle dans la région depuis plus de deux ans maintenant.