Egypte : décès d’un des généraux les plus puissants du pays

Un des hauts responsables militaires et gouvernementaux de l’Egypte, le ministre de la production militaire, est décédé, lundi, ont indiqué les médias officiels.

Selon les médias locaux, Mohamed al-Assar, 74 ans, est décédé, des suites d’une longue maladie. Il était un proche allié du président, Abdel-Fattah al-Sisi, qui l’a promu, le mois dernier, au grade de lieutenant général honoraire.

Sous Sissi et Assar, l’armée s’est encore développée dans l’économie au sens large et a signé des accords commerciaux avec des entreprises et des pays étrangers. Assar était également un membre éminent du Conseil suprême des forces armées, qui a brièvement dirigé l’Égypte, après le renversement d’Hosni Moubarak en 2011.