Édouard Philippe amoureux: sa tendre surprise pour sa femme Edith Chabre

L’ex-premier ministre d’Emmanuel Macron, Édouard Philippe, a été très attentionné envers sa femme, Edith Chabre.

Edouard Philippe est très amoureux de sa femme, Edith Chabre. Quelques semaines après l’annonce de sa démission, l’ancien Premier ministre français a décidé de se concentrer sur ses plus proches soutiens politiques, mais aussi sa famille. Selon le journal L’Opinion, pendant ses derniers jours à son poste de Premier ministre, avant qu’il ne regagne le Havre où il a été largement élu maire, il a fait une tendre surprise à sa femme.

Pour le magazine Gala, Edouard Philippe a déjeuné avec Gérald Darmanin, a répondu à un rendez-vous avec l’ancien président, Valery Giscard d’Estaing, avant de passer des coups de fil à Nicolas Sarkozy. Alors qu’il avait un rendez-vous fatidique avec Emmanuel Macron, Edouard Philippe décide de déroger à l’habitude, rapporte Gala. « A l’heure du déjeuner, il a eu envie de faire une surprise à son épouse, Edith. il est passé la prendre à son travail pour l’emmener au resto. Depuis trois ans, il a eu si peu l’occasion de le faire. », précise la même source.

Connu pour sa discrétion, ses apparitions avec son épouse et mère de ses trois enfants, Edith Chabre, se comptent sur le bout des doigts, et sa famille ne s’est jamais installée à Matignon. Comme l’indique Gala, c’est à croire que son nouveau poste au Havre pourra lui permettre de retrouver une vie de famille plus paisible et sereine.