Economie: top 10 des pays africains qui afficheront une croissance résiliente en 2020

La pandémie de la Covid-19 a touché presque l’économie de tous les pays du monde. Sur le continent africain, il est annoncé que l’effet économique de la maladie toucherait le PIB des pays. Cependant, certaines économies du continent feront tout de même preuve d’une certaine résilience en 2020, selon la BAD.

Sous l’effet de la pandémie de la Covid-19, les perspectives économiques de l’Afrique connaîtront une baisse de 5,6 points de pourcentage par rapport aux projections de janvier.

C’est du moins ce que l’on peut lire dans le supplément du rapport annuel sur les « perspectives économiques en Afrique en 2020 », publié, ce mardi 7 juillet 2020, par la Banque africaine de développement (BAD), qui prévoit désormais une contraction du PIB du continent de 1,7%, cette année.

Ces projections, fondées sur un « scénario de base » établi par la Banque, induisent des pertes de PIB de l’ordre de 145,5 milliards $ sur les 2.590 milliards $ de PIB projetés en 2020 pour l’Afrique, avant l’apparition de la pandémie; rapporte « l’agenceecofin ».

Malgré ces perspectives de récession généralisée sur le continent, certaines économies continuent tout de même de faire preuve d’une certaine résilience face aux conséquences néfastes de la crise sanitaire.

La croissance plus résiliente dans les économies à faible intensité en ressources

Selon la BAD, la croissance devrait être « plus résiliente dans les économies à faible intensité en ressources « . La plupart de ces pays sont, en effet, entrés dans la crise avec des taux de croissance moyens très élevés, supérieurs à 5,6 % en 2019. « Leur résilience ancrée dans des structures économiques diversifiées et de solides efforts d’investissement public est mise à l’épreuve par les interruptions des chaînes logistiques et l’invasion de criquets, qui ont fortement perturbé la production agricole dans certains pays », relève le rapport, selon une publication de l’Agenceecofin.

Ainsi, le Rwanda devrait afficher la plus forte croissance en 2020, en dépit de la pandémie, avec un taux projeté à 4,2%, s’il est tenu compte du scénario de base établi par la Banque.

Le Rwanda sera suivi de l’Ethiopie et de la Tanzanie, qui devraient afficher chacun 3,6% de croissance du PIB au cours de l’année 2020. La Côte d’Ivoire arrive en quatrième position avec des projections de 3% de croissance. Quant au Sénégal, qui occupe la cinquième marche dans ce classement, il devrait finir l’année avec une croissance du PIB de 2,8%; selon une publication de l’agenceecofin.

Tableau de présentation du TOP 10 de la croissance en Afrique en 2020