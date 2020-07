Donald Trump: sa nièce Mary fait de déchirantes révélations sur sa famille

La nièce de Donald Trump, Mary Trump, a fait de troublantes révélations sur le dysfonctionnement familial et patriarche sociopathe du président américain.

Dans son livre qui paraîtra le 14 juillet 2020 et intitulé « Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man » (Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde), la nièce, Mary Trump, dévoile comment la famille du président américain a été façonnée par un patriarche « dominateur » qui voulait faire de ses fils des « tueurs ». Selon la fille du frère aîné de Donald Trump, Fred Trump, contrairement à d’autres périodes de sa vie, les échecs de Donald ne peuvent être cachés ou ignorés parce qu’ils « nous menacent tous ».

Dans son ouvrage, la psychanalyste de profession est revenue sur des décennies d’un dysfonctionnement familial, entre abus, drogue et comportements louches. Citée par le magazine Gala, elle indique que la tragédie a commencé avec le père Fred Trump, décrit ici comme un « sociopathe de haut niveau ». « Le problème de Donald, c’est que la personnalité rigide et combative qu’il a construite – développée pour se protéger de la terreur d’un abandon précoce – et le fait qu’il ait été témoin des abus de Freddy (son frère aîné, considéré comme le « mouton noir » de la famille) par son père, l’ont coupé de tout lien humain réel », a-t-elle indiqué.

Le même livre décrit Melania Trump comme « stratégiquement discrète », Ivana Trump, vue comme « arrogante » et « méchante ». Quant à Jared Kushner, le mari d’Ivanka Trump et beau-fils de Donald Trump, il est comparé à un « chiot excité ».