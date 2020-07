Donald Trump: Melania Trump s’oppose obstinément à son ordre en public (vidéo)

Demandée, par Donald Trump, de se lever, la première dame américaine, Melania Trump, s’est opposée à la recommandation de son époux.

A l’occasion de la fête nationale américaine, ce samedi 4 juillet, Melania s’est opposée, lorsque le président, Donald Trump, lui a demandé de se lever. Un geste qui dévoile les nouveaux signes de tensions entre les deux époux. La vidéo a été partagée sur Twitter par la correspondante à la Maison Blanche de CNN, Kate Bennett. La vidéo montre le président américain et la First Lady dans une situation plutôt embarrassante.

Comme l’indique ladite vidéo, relayée par le magazine Gala, Donald Trump, se tenant debout sur une scène, aux côtés de Melania, elle, assise sur une chaise, le président a esquissé un geste pour lui demander de se lever. Mais chose curieuse, la première dame a refusé obstinément, faisant non de la tête.

Et pourtant, depuis quelques semaines, le couple présidentiel semblait avoir trouvé son équilibre. C’est d’ailleurs ce que pense Mary Jordan, l’autrice du livre The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump. Il s’agit d’un livre qui met en avant une relation inhabituelle, mais pleine d’affection.