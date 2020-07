Dj Arafat: Siro embrasse langoureusement son ex, Emma Lohoues (vidéo)

Le chanteur Siro a embrassé langoureusement Emma Lohoues dans le clip « Coco ». Il s’agit de l’un des titres de son album « Héritage » lancé le 3 juillet 2020, avec Yodé.

Depuis le dimanche 19 juillet 2020, des images montrant le chanteur zouglou Siro, embrasser la belle Emma Lohoues, ex de DJ Arafat ont fait le tour des réseaux sociaux. Des internautes ont rapidement déduit qu’il y a une relation amoureuse entre Emma Lohoues et Siro. Il n’en est rien. Il s’agit ni plus ni moins de la chanson « Coco » publiée sur la chaîne Youtube de Yodé et Siro, le dimanche 19 juillet 2020.

Toutefois, les fans de l’ex copine de l’ancien roi du coupé décalé, dj Arafat, pensent que le duo est allé un peu trop loin. Ils dénoncent la complicité entre l’artiste Zouglou et Emma Lohoues la star du cinéma Ivoirienne, alors qu’elle embrassait amoureusement l’artiste Siro. Pour l’heure, les deux célèbres artistes n’ont pas encore réagi à la polémique. Dans l’un ou dans l’autre des cas, si Emma Lohoues et Siro sont en couple, les fans finiront par le découvrir.