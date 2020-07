DJ Arafat : « si Carmen Sama se remarie…… », Olo Kpatcha

En froid avec Carmen Sama au lendemain de ses critiques acerbes contre la veuve de DJ Arafat pour s’être trop affichée sur les réseaux sociaux, Olokpatcha a fait une récente sortie pour calmer le jeu. L’ancien bras droit du Daishikan confie être en de bon terme avec la jeune mère célibataire.

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama a récemment été au cœur d’une vive polémique sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo abondamment relayée sur la toile, la veuve de DJ Arafat a été aperçue au côté d’Emma Lohoues en position de twerk (danse avec les fesses). Une sortie qui avait déclenché le courroux d’Olokpatcha qui l’avait sermonné sans ménagement.

« Carmen m’a bloqué. Je t’appelle, tu ne décroches plus. Aujourd’hui, tu ne parles plus avec les proches d’Arafat. Tu penses que tu as tout gagné… Mais ça fait pitié. Ton mari est décédé, tu n’es même pas fichue d’honorer sa mémoire en faisant en sorte qu’on ne dise pas des mauvaises choses sur toi…Tu n’as jamais aimé Arafat. C’était de l’hypocrisie…Lui-même, me l’avait dit un jour…Et je me rends compte que tu ne l’avais jamais aimé« , avait lâché l’Empereur.

Quelques semaines après cet accrochage musclé entre les deux proches du Yorobo, l’ancien membre de la Yorogang est revenu sur ses relations avec Carmen Sama. L’ex-lieutenant de Berus Sama confie n’avoir rien contre les fréquentations de la mère de Rafna mais souhaite que la jeune mère célibataire n’oublie pas qui a été son défunt époux.

« Plusieurs semaines après cette vive polémique, Olopkatcha est revenu sur ses relations avec Carmen Sama. »Les gens pensent que j’ai un problème avec Carmen Sama. Non! je n’ai pas de problème avec elle. C’était la femme de mon frère qui n’est plus… C’est vrai que je n’étais pas content d’elle; j’ai essayé de la mettre sur le droit chemin en lui disant de se calmer… mais il n’y a pas de problème entre Carmen et moi… Même si elle est appelée à se marier, le mari qu’elle va avoir, je vais partir le garant (mettre en garde) pour lui dire: »c’est vrai qu’elle est aujourd’hui ta femme, mais notre frère sang l’a vraiment aimée. Donc il faut bien la prendre sinon tu auras affaire à moi »… Peut-être même que je serai le best man…C’est pour dire qu’il n’y a pas de problème entre nous. C’est parce que j’aime son affaire que j’ai fait une vidéo pour lui dire ce que je pense. Sinon c’est ma petite sœur. On s’appelle, on s’écrit… », a confié Olokpatcha l’empereur dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.