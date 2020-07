Diplomatie: Mike Pompeo chez Boris Johnson sur fond de tensions avec Pékin

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, est arrivé, ce mardi matin, à Londres, où il devra s’entretenir avec le premier ministre britannique, Boris Johnson.

C’est une visite annoncée dans la foulée, la semaine écoulée, après le revirement spectaculaire de Londres dans le dossier Huawei. Ce mardi matin, le secrétaire d’Etat américain a foulé la terre anglaise avec plusieurs dossiers chauds à la main.

Boris Johnson et Mike Pompeo vont resserrer les liens alors que les tensions restent vives entre Pékin et autres puissances, suite à l’imposition de la loi sur la sécurité de Hong Kong. La question du réseau 5G dans laquelle Londres a fait un revirement spectaculaire sera également au cœur des échanges et l’accord commercial entre Washington et Londres sont des sujets importants de la visite.

Outre Boris Johnson, Mike Pompeo rencontrera aussi le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, l’ancien gouverneur de Hong Kong, Chris Patten, ainsi que Nathan Law, un des jeunes militants les plus en vue du mouvement hongkongais pour des réformes, qui réside actuellement à Londres.

« Je suis persuadé qu’ils ont fait ça parce que leurs experts en sécurité sont parvenus aux mêmes conclusions que les nôtres. Les informations qui transitent par ces réseaux d’origine chinoise finiront certainement dans les mains du Parti communiste chinois », a déclaré Pompeo sur le sujet du 5G.