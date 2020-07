Différend frontalier: Yaoundé et Malabo signent enfin un accord de coopération

Le Cameroun et la Guinée Equatoriale ont signé mardi 21 juillet à Sipopo, un accord de coopération en matière de défense et de sécurité transfrontalière, censé mettre fin au différend frontalier entre les deux pays.

C’est en terre guinéenne que l’accord de coopération en matière de défense et de sécurité transfrontalière entre Yaoundé et Malabo a été signé par Joseph Beti Assomo et Leandro Nkogo Bakale, respectivement ministre de la défense du Cameroun et de la Guinée Equatoriale.

Cet accord prévoit « la prohibition de l’usage de la force entre les deux pays et la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre« . Ce document dont le contenu exact n’est pas encore connu, marque tout de même un réchauffement des relations entre les deux pays voisins de l’Afrique centrale.

« Les nuages qui s’étaient formés progressivement ces derniers mois au niveau de nos deux frontières sont désormais dissipés« , s’est réjoui Joseph Beti Assomo, ministre camerounais chargé de la Défense. Son homologue équato-guinéen, Leandro Nkogo Bakale a quant à lui salué « un pas positif » et un « jour heureux pour nos deux peuples ».

Des tensions avaient éclaté en 2019 entre ces deux pays, lorsque Yaoundé avait accusé la Guinée Equatoriale d’avoir commencé à construire un mur à sa frontière, empiétant sur son territoire, ce qu’avait démenti Malabo. Récemment, une réunion entre les deux ministres avaient déjà eu lieu à Yaoundé, où l’arrêt de la construction de ce mur avait été annoncé, le temps que les deux pays s’accordent sur le tracé de la frontière.

Des discussions ont été menées à Yaoundé comme à Malabo sous l’impulsion des présidents Paul Biya et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.