Départ de Messi du Barça : la réaction de Zidane

Jeudi soir, la Cadena Ser a annoncé que Lionel Messi envisage de quitter le Barça à la fin de son contrat, en juin 2021. Une information qui n’a pas tardé à faire réagir les acteurs du foot espagnol. Le dernier en date est l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane.

C’est une bombe lâchée par la Cadena SER. Selon la célèbre radio espagnole et son journaliste Manu Carreño, Lionel Messi a mis en stand-by ses négociations avec le Barça, concernant sa prolongation de contrat jusqu’en 2023 et souhaite quitter le club l’été prochain, libre. Une information qui fait trembler tout le club espagnol, tant le joueur conduit la destinée des Blaugranas, depuis de nombreuses années.

Interrogé sur cet éventuel départ du capitaine du Barça, Zidane a confié que ce serait une grosse perte pour la Liga, qui verrait, en l’espace de quelques années, partir deux des meilleurs joueurs de la planète (Lionel Messi et Cristiano Ronaldo). « Je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais nous, on ne le souhaite pas (ndlr : son départ). Aujourd’hui il est dans cette Liga, et on veut avoir les meilleurs« , a indiqué l’entraîneur madrilène, en conférence de presse, après la victoire du Real Madrid face à Getafe (1-0).

Jeudi soir, au cours de son émission « El Larguero« , la radio espagnole La Cadena Ser avait affirmé que « Messi envisage de quitter le Barça« . « En ce moment-même, l’idée de Messi est de finir son contrat en 2021 et d’abandonner le FC Barcelone. Messi a paralysé la prolongation de son contrat. Les négociations avaient très bien commencé, avec une entente entre les deux parties, mais les derniers événements ont fait que Messi est en train de tout reconsidérer, et pour l’instant, il a décidé d’arrêter« les négociations autour de sa prolongation au Barça, a annoncé le média ibérique, dans un article, relayé sur son site.

« Messi a dit aux joueurs les plus proches de lui dans le vestiaire qu’il ne veut pas devenir un problème pour le club. Il a toujours dit qu’il resterait tant que le Barça voudra bien de lui« , précise la radio espagnole, mais le capitaine blaugrana « en a assez de voir le temps passer sans voir de projet gagnant », conclut la Cadena Ser.