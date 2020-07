Côte d’Ivoire: décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly

La déclaration du secrétaire Générale de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire, Patrick Achi, qui annonce la mort du premier ministre Amadou Gon Coulibaly."Je salue la mémoire d'un homme d'état de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la partie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens , de grandes compétences et d'extrêmes loyautés à la nation.Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix".

Publiée par Angèle M. Adanle sur Mercredi 8 juillet 2020