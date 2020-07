Décès de John Lewis, figure des droits civiques aux Etats-Unis

Icône de la lutte contre toutes formes de discriminations et pour le respect des droits civiques, aux Etats-Unis, John Lewis a rendu l’âme, vendredi, a annoncé la chambre des représentants.

A 80 ans, John Lewis est passé de vie à trépas, en plein tournant de la lutte anti-raciste, aux USA et dans le monde. « Aujourd’hui, l’Amérique déplore la disparition d’un des plus grands héros de l’histoire américaine« , a écrit la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dans un communiqué.

Selon la cheffe de la chambre basse, ce démocrate est mort d’un cancer du pancréas. Pour Nancy Pelosi, c’est « un titan du mouvement des droits civiques, dont la bonté, la foi et la bravoure ont transformé la nation américaine ». A l’annonce de sa mort, des nombreuses personnalités ont rendu hommage à John Lewis.

« Peu d’entre nous vivent pour voir notre propre legs se développer d’une manière aussi remarquable et significative. John Lewis l’a fait« , a tweeté Barack Obama, tôt, samedi, soulignant que l’ancien militant « aimait tant son pays qu’il a risqué sa vie pour lui« . Il lui avait décerné la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, en 2011.

Considéré comme l’une des voix les plus respectées du pays pour la justice et l’égalité, il a affronté, à plusieurs reprises, le président Donald Trump, boycottant son investiture et citant l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016 pour remettre en question sa légitimité.

Et malgré son cancer, il avait fait son retour à Washington, en juin, en pleine tourmente, née de la mort de George Floyd, des mains de la police, à Minneapolis, pour participer à la mobilisation du mouvement Black Lives Matter contre les discriminations raciales.