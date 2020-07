Décès de Gon Coulibaly: Macron rend hommage à un « ami fidèle de la France »

Emmanuel Macron a rendu hommage au chef du gouvernement ivoirien décédé, mercredi, à Abidjan. Dans un message sur son site internet, l’Elysée a présenté ses condoléances au peuple ivoirien.

Le président français, Emmanuel Macron, s’est exprimé sur la mort du premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Sur le site de l’Elysée, le chef d’Etat a salué la mémoire d’un serviteur de l’Etat et d’un ami fidèle de la France.

« Le Président de la République s’associe à l’immense tristesse du Président Alassane Ouattara et présente ses condoléances au peuple ivoirien et à la famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly« , a écrit l’Elysée.

« Il salue la mémoire et le dévouement d’un grand serviteur de la Côte d’Ivoire, artisan de son redressement économique et ami fidèle de la France. Dans ce moment de deuil, la France exprime sa solidarité indéfectible envers la Côte d’Ivoire et son peuple et continuera à s’engager, à ses côtés, sur la voie de la paix et de la réconciliation« , poursuit la présidence française.

Après deux mois de séjour dans la banlieue française, le premier ministre, Gon Coulibaly, est décédé, mercredi, dans un hôpital d’Abidjan.