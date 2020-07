Cuba aidera l’Afrique à sauver des vies et se débarrasser du Coronavirus

Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a indiqué que son pays viendrait au secours de l’Afrique pour sauver des vies. Cette déclaration fait référence à l’envoi de trois équipes médicales pour soutenir la lutte contre la pandémie de Covid-19 sur le continent.

« Nous revenons pour sauver des vies et soutenir nos frères africains », a tweeté Díaz-Canel avec les hashtags #CubaSalvaVidas (Cuba sauve des vies), #SomosCuba (Nous sommes Cuba) et #SomosSolidaridad (Nous sommes solidaires). Cuba a décidé d’envoyer encore des équipes médicales en Sierra Leone (17), en Guinée équatoriale (76) et à São Tomé et Príncipe (19), dans le but d’aider ces pays dans leur lutte contre l’épidémie, ont indiqué, au cours du week-end, les autorités.

Les membres du contingent Henry Reeve, spécialisés dans la gestion des catastrophes naturelles et des épidémies graves, rejoignent ainsi une trentaine de brigades dans des pays d’Europe, d’Amérique et d’Afrique, pour apporter leur assistance et leur expertise. En plus de cela, Cuba compte quelques 28 000 collaborateurs de santé dans 58 pays à travers le monde.