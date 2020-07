Crise malienne: Muhammadu Buhari rejoint les chefs d’Etat attendus à Bamako jeudi

69 / 100 Score SEO

Leader incontesté de la sous région, le président nigérian, Muhammadu Buhari a rejoint la délégation de ses pairs attendue jeudi à Bamako pour tenter de trouver une issue à la crise à la crise qui secoue le Mali, ce vaste pays sahélien de l’Afrique de l’ouest.

Aux dernières nouvelles, le président de la république fédérale du Nigéria, Muhammadu Buhari sera de la mission des chefs d’Etat de la Cédéao au Mali. Selon une note de l’organisation, ce cinquième chef d’Etat apportera son leadership pour contribuer à apaiser le climat sociopolitique au Mali.

En effet, le président du géant d’Afrique de l’Ouest et ses homologues du Sénégal Macky Sall, de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara, du Ghana Nana Akufo-Addo et du Niger Mahamadou Issoufou sont attendus sur place jeudi vers 10H et repartiront vers 17H dans la même journée.

Ils doivent rencontrer d’abord le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, puis conjointement l’influent imam Mahmoud Dicko, figure emblématique de la contestation et les dirigeants du Mouvement du 5-Juin (M5-RFP), la coalition hétéroclite qui réclame avec vigueur la démission d’IBK.

Cette délégation comprendra également l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, médiateur attitré de la Cédéao dans la crise ainsi que le président de la Commission de la Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou.

Le Mali en proie à une crise multiforme!

Depuis l’insurrection de 2012, le Mali est en proie à l’insécurité notoire notamment dans les régions du centre et du nord contrôlées en grande partie par les groupes armés. Au plan politique, c’est les résultats « fabriqués » par la cour constitutionnelle lors des législatives de mars-avril qui est la goûte d’eau qui a fait déborder le vase. Déjà trois grandes manifestations ont eu lieu à Bamako appelant au départ du président élu en 2013 puis réélu en 2018.